The Day After: Caltanissetta senza l’antenna Rai, tra memoria, ruggine e futuro

The Day After. È così che si presenta oggi Caltanissetta, orfana del traliccio Rai-DA che per oltre mezzo secolo ha vegliato sulla skyline cittadina dalla collina Sant’Anna. Ieri, alle 16.40 in punto, il simbolo è crollato al suolo in appena dieci secondi, chiudendo una lunga e controversa vicenda tecnica, burocratica e affettiva.

Per ore, la città si è lasciata travolgere dall’attesa. C’erano gli “antennisti”, quelli che fino all’ultimo hanno sperato in una soluzione alternativa, i curiosi, gli indifferenti. In ogni angolo di Caltanissetta si sono formati piccoli gruppi di persone, in cerca della visuale migliore. Molti hanno seguito la diretta de Il Fatto Nisseno, che ha registrato migliaia di collegamenti e una pioggia di commenti: tra ironia, nostalgia e amarezza, si è consumato il dibattito digitale sul senso della memoria e sull’urgenza del cambiamento.

Ma The Day After è anche lo spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sarà. Il traliccio, nei suoi ultimi anni, non era più il fiero simbolo dei decenni passati. Il bianco e rosso originario aveva lasciato spazio al colore dell’abbandono: la ruggine, segno inconfondibile del ferro vecchio, maltrattato, di un manufatto ormai privo delle minime condizioni di sicurezza.

Oggi resta il vuoto nella skyline, ma anche la consapevolezza che la memoria da sola non può frenare l’urgenza di guardare avanti. Le sfide non mancano: dalla riapertura della piscina comunale all’operazione “strade nuove”, fino ai tanti temi irrisolti che richiedono attenzione e concretezza.

Caltanissetta non dimentica, ma ha bisogno di futuro. The Day After deve essere anche il giorno della responsabilità, del lavoro e della visione. Perché un simbolo può cadere in dieci secondi, ma la rinascita di una città richiede impegno, partecipazione e coraggio.