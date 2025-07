Serra artigianale in casa per coltivare marijuana, arrestato 50enne nel Nisseno

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Niscemi, nel corso di un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 50 anni, residente a Niscemi, ritenuto responsabile dei reati di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, i militari hanno scoperto all’ultimo piano dell’abitazione dell’indagato una serra artigianale completa di impianto di aerazione, allestita per la coltivazione di piante di cannabis indica. All’interno del locale sono state rinvenute cinque piante di marijuana, ognuna di altezza superiore al metro.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno inoltre trovato e sequestrato due contenitori in vetro contenenti complessivamente 34 grammi di marijuana, un grammo di hashish e vari attrezzi utilizzati per la pesatura.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante azione condotta dall’Arma per prevenire e reprimere la diffusione delle droghe sul territorio.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.