Rolls-Royce Spectre: il primo super coupé elettrico di ultra-lusso al mondo

(Adnkronos) – Con Spectre, Rolls-Royce apre ufficialmente una nuova era della sua storia ultracentenaria. Non si tratta solo della prima vettura elettrica della Casa di Goodwood, ma di una vera e propria dichiarazione d’intenti: lo spirito della tradizione si fonde con l’innovazione più audace per definire il futuro della mobilità di lusso ma soprattutto completamente elettrica. La Rolls-Royce Spectre è spinta da un motore elettrico da 485 kW (659 CV) e una coppia istantanea di 900 Nm, in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi, nonostante un peso a vuoto che arriva a toccare i 2.975 kg. Per gli appassionati della velocità è possibile utilizzare anche la modalità Spirited Mode (Launch control) portando la coppia massima della Spectre a ben 1.075 Nm di spinta. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Il pacco batterie assicura un’autonomia dichiarata di 495 km secondo il ciclo WLTP, che può arrivare fino a 538 km in ambito urbano, grazie a un consumo ottimizzato pari a 23,7 kWh/100 km in città. Il comfort acustico è incredibile, è come viaggiare in un salotto viaggiante ed è in linea con i più alti standard del marchio: appena 65 decibel di rumore percepito al passaggio. Salire a bordo della RR Spectre equivale a entrare in un ambiente sacro. Ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza sensoriale senza pari: rivestimenti in pelle pregiata cuciti a mano, superfici retroilluminate, inserti in legno scolpiti con tecniche tradizionali e innovazioni come la Starlight Door, che replica un cielo stellato direttamente nei pannelli delle porte. L’atmosfera è quella tipica Rolls-Royce: rilassante, sontuosa, perfettamente isolata dal mondo esterno. Tutto è configurabile secondo i desideri del cliente, con possibilità di personalizzazione praticamente illimitate grazie al programma Bespoke. Spectre è la Rolls-Royce più intelligente mai realizzata. Dotata di una piattaforma software altamente avanzata, è in grado di leggere la strada, anticipare le condizioni e regolare dinamicamente sospensioni, sterzo e trazione per offrire una guida che il marchio descrive come "una nuvola sull’asfalto". Il baricentro basso, l’assenza di vibrazioni e l’erogazione fluida della coppia elettrica esaltano la sensazione di controllo assoluto, mantenendo però quella "magia" Rolls-Royce fatta di movimenti morbidi e silenziosi. È un'auto pensata non per essere guidata con foga, ma per viaggiare nel massimo comfort, circondati dal silenzio e da materiali più che nobili. Spectre è solo il primo passo: entro il 2030, Rolls-Royce ha annunciato l’elettrificazione completa della gamma. Ma se il futuro dell’auto elettrica avesse bisogno di un portavoce, Spectre lo è già senza dubbio: potente, maestosa, sofisticata e in grado di ridefinire il concetto di gran turismo. Con Spectre, la profezia si è avverata. Lo spirito è stato elettrificato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)