Riconoscimenti agli artigiani siciliani presenti all’Expo di Osaka. Tamajo: “Hanno portato in Giappone creatività, bellezza e il saper fare”

Cerimonia di consegna degli attestati ai venti artigiani siciliani che hanno rappresentato l’eccellenza dell’Isola alla fiera internazionale Expo di Osaka, in Giappone. L’iniziativa si è svolta nella sala “Libero Grassi” dell’assessorato regionale alle Attività produttive a Palermo. A consegnare i riconoscimenti è stato l’assessore Edy Tamajo che ha ringraziato gli imprenditori per il loro impegno, la professionalità e la qualità del lavoro esposto nel Padiglione Italia, durante la “Settimana della Regione Siciliana” dall’8 al 14 giugno.

«Questi artigiani – ha dichiarato Tamajo – sono ambasciatori autentici della nostra identità culturale e produttiva. Hanno portato in Giappone la creatività, la bellezza e il saper fare della Sicilia. A loro va il nostro grazie, perché con il loro lavoro hanno contribuito a costruire un’immagine positiva e dinamica della nostra regione.»

Gli artigiani siciliani, selezionati attraverso un bando pubblico, hanno riscosso un notevole successo all’interno del Padiglione Italia, attirando l’attenzione dei numerosi visitatori della kermesse. «Questa premiazione – ha concluso l’assessore – rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione concreta del comparto artigiano siciliano che l’assessorato intende continuare a sostenere con azioni mirate, promozione internazionale e nuove opportunità di visibilità».