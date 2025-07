Mafia, sequestrati dalla DIA beni per oltre 2,5 milioni di euro a un imprenditore del Palermitano

Beni per un valore di oltre 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia nei confronti di un imprenditore 70enne, originario della provincia di Palermo. Gli inquirenti ipotizzano la vicinanza ad una delle famiglie che costituiscono il mandamento mafioso di San Lorenzo – Tommaso Natale di Palermo. “Il provvedimento si fonda sugli esiti di un’ampia indagine preventiva sviluppata, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, dal Centro Operativo della Dia di Palermo sul conto dell’uomo, attivo nei settori dell’edilizia, della logistica e della ristorazione”, dice la Dia. Lo stesso, il 10 aprile del 2024 nell’ambito dell’operazione “Nemesi”, era stato arrestato dalla Dia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo su conforme richiesta della Procura Distrettuale di Palermo. “L’interessato risponde delle ipotesi delittuose formulate a suo carico davanti al Tribunale di Palermo, dove si sta celebrando il processo primo grado nel quale e’ imputato. Gli accertamenti patrimoniali svolti sul conto dell’imprenditore e dei suoi congiunti, hanno restituito, per le annualita’ prese in esame dal Tribunale, una sproporzione tra i redditi dichiarati e gli acquisti/investimenti realizzati, questi ultimi di valore significativamente superiori alle entrate- spiega la Dia – Il Tribunale di Palermo in accoglimento parziale della proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale a firma congiunta del Procuratore della Repubblica di Palermo e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, ha stabilito doversi procedere al sequestro di nove immobili, tra terreni e fabbricati anche ad uso abitativo, nonche’ del 50% del capitale sociale di una s.a.s. operante nel settore dell’edilizia, beni ubicati tra le province di Palermo e Trapani. Contestualmente all’esecuzione della misura ablativa, il Tribunale ha fissato per la seconda decade di settembre 2025 l’udienza per la trattazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione”.