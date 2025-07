Il sindaco e Presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro accoglie le istituzioni: «Benvenuti nella terra che rinasce con il Viadotto San Giuliano»

È stato inaugurato oggi il Viadotto San Giuliano, un’infrastruttura strategica per la viabilità della Sicilia centrale, simbolo di rinascita per un territorio che ha lungamente atteso la fine dei disagi legati al cantiere della SS 640. Un’opera che nei giorni scorsi ha catturato l’attenzione anche per la suggestiva illuminazione con il tricolore italiano, apparizione scenografica che ha anticipato il clima di festa dell’inaugurazione ufficiale.

A dare il benvenuto alle autorità, con parole cariche di emozione, è stato il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Walter Tesauro. Nel suo doppio ruolo istituzionale, Tesauro ha salutato le numerose personalità presenti dal palco allestito per l’occasione, esprimendo riconoscenza verso chi ha contribuito alla realizzazione dell’opera.

In particolare, il primo cittadino ha ringraziato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio e per l’impegno sul completamento della SS 640, arteria fondamentale per la Sicilia interna e per anni simbolo di inefficienze e ritardi. Accanto a Salvini, Tesauro ha voluto sottolineare la presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, , per il costante lavoro svolto a sostegno delle esigenze del comprensorio, e per il forte legame politico con i vertici istituzionali che oggi si traduce in risultati tangibili per la comunità.

A fare da cornice all’evento, una folta rappresentanza di autorità civili, militari e religiose, a testimonianza del valore simbolico di questa giornata. L’inaugurazione del Viadotto San Giuliano non è soltanto l’apertura di una nuova infrastruttura, ma anche la conclusione di una lunga attesa e l’inizio di una nuova stagione per la mobilità del territorio.

Tra gli applausi del pubblico e il sentimento diffuso di fiducia e speranza, il viadotto si impone oggi come emblema di una terra che guarda al futuro con rinnovato slancio.