Gela, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Morelli: “Dissalatori mobili operativi entro l’estate, risultato concreto del lavoro di squadra”

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli insieme al commissario Nicola Dell’Acqua, ha effettuato oggi un sopralluogo presso il sito individuato per l’installazione dell’impianto mobile di dissalazione a Gela, uno dei tre previsti nell’ambito del piano straordinario per il contrasto alla crisi idrica in Sicilia. “Stiamo parlando di un’opera strategica per assicurare l’approvvigionamento idrico alla popolazione già entro l’estate – ha dichiarato Morelli – e questo è stato possibile grazie a un’azione istituzionale forte, coordinata e rapida, alla quale hanno contribuito in modo decisivo il vicepremier Salvini, il Senatore Nino Germanà e il Commissario straordinario per la crisi idrica, con il supporto operativo della società Siciliacque”. Gli impianti, finanziati con 100 milioni di euro di risorse pubbliche (di cui 90 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027), sono stati pianificati per essere installati e attivi entro l’estate nei comuni di Gela, Trapani e Porto Empedocle. In parallelo, è prevista la costruzione ex novo di un impianto fisso a Porto Empedocle. Il sottosegretario ha sottolineato come “l’efficienza dell’intervento sia frutto della sinergia tra governo nazionale e territorio, con strumenti straordinari ma anche con un impegno ordinario e costante”.Il piano rientra nell’attuazione della delibera CIPESS n. 22/2025 e del decreto-legge 208/2024, che hanno previsto modalità semplificate e poteri derogatori per consentire al Commissario di procedere con tempestività. “Dimostriamo ancora una volta di mettere in atto un’azione concreta e rapida – conclude Morelli – per affrontare e risolvere i disagi dei cittadini, le opere, infatti, porteranno acqua in un area vasta, recando beneficio a 1 milione e 600 mila persone”.