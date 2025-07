Caltanissetta. Videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti. L’assessore Aiello: “Individuati e sanzionati i trasgressori”

L’assessore Aiello conferma la “tolleranza zero per chi sporca i luoghi pubblici” . Il sistema di videosorveglianza ha consentito un’intensificazione dei controlli della Polizia Municipale

Nei giorni scorsi, l’Assessore alla Polizia Municipale Oscar Aiello aveva annunciato un’intensificazione dei controlli ambientali e contro chi abbandona i rifiuti attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza attualmente in dotazione al Comune.

Alle parole sono subito seguiti i fatti.

Grazie all’impegno e alla professionalità della Polizia Municipale, che sta operando con costanza e determinazione per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, è stato possibile avviare accurate attività di indagine tramite le telecamere di sorveglianza già attive in numerosi punti della città. Le immagini raccolte hanno permesso di individuare diversi trasgressori colti in flagranza mentre gettavano rifiuti in strada.

Grazie alle riprese delle telecamere fisse operative H24, sono state accertate, in particolare, violazioni nelle zone di Via San Calogero, Largo Fatebenefratelli e San Francesco. Ai soggetti identificati sono state comminate sanzioni che vanno da 100 a 160 euro.

“Questa è solo la prima fase di un’attività che verrà ulteriormente intensificata – ha dichiarato l’Assessore Oscar Aiello –. Le telecamere fisse già in funzione stanno aiutando concretamente la Polizia Municipale a individuare e multare i cittadini incivili, ma non ci fermeremo qui. È in corso l’iter per collocare ulteriori telecamere, anche occultate, in zone critiche della città dove spesso si registrano abbandoni indiscriminati. Ci sarà sempre meno tolleranza e sempre più sanzioni per chi sporca l’ambiente. Forniremo alla Polizia Municipale nuovi strumenti e nuovi mezzi per rendere ancora più efficace questa azione di contrasto. Chi getta i rifiuti per strada non ha alcun alibi: abbiamo un sistema di raccolta porta a porta e basta una semplice telefonata alla Dusty per far ritirare gratuitamente gli ingombranti. Chi abbandona rifiuti lo fa solo perché è incivile e irrispettoso dell’ambiente, e per questo merita di essere sanzionato. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a smaltire regolarmente i propri rifiuti, nel rispetto delle regole e dell’ambiente. Ringraziamo, al contempo, i cittadini virtuosi che già rispettano le leggi e il proprio territorio e, soprattutto, la Polizia Municipale per l’eccellente lavoro che sta svolgendo monitorando con costanza le immagini delle videosorveglianza per come dimostrano anche le immagini già pubblicate a testimonianza dell’attività di repressione in corso”.