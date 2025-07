Caltanissetta, piscina comunale: riapertura nei primi mesi del 2026. Tesauro: “È un segnale forte di rilancio e di attenzione al benessere dei cittadini”

Dopo quasi nove anni di chiusura, la piscina comunale di Caltanissetta è finalmente vicina alla riapertura. Un traguardo atteso da tempo che oggi si fa concreto grazie all’intenso lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro. Le trattative avviate fin dall’insediamento della nuova giunta hanno permesso di superare criticità e incertezze, aprendo la strada a una soluzione condivisa. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città, entro i primi mesi del 2026, uno spazio fondamentale per lo sport e la socialità.

Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa ufficiale dell’Amministrazione Tesauro.

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, guidata dal sindaco Avv. Walter Tesauro, compie un ulteriore e importante passo avanti verso la riapertura della piscina comunale, da sempre considerata una delle priorità del programma elettorale e tra gli obiettivi principali dell’attuale governo cittadino.

Si è tenuto un incontro operativo tra i rappresentanti del Comune – il Sindaco Tesauro, l’Assessore al Bilancio Guido Delpopolo, l’Assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto, l’assessore allo sport Salvatore Petrantoni, la Segretaria Generale Cinzia Chirieleison, i Dirigenti Tomasella, Bennardo e Intilla – e i rappresentanti dell’impresa concessionaria incaricata dell’esecuzione dei lavori e della successiva gestione novennale dell’impianto, rappresentata dal Dott. Daniele Patti, affiancato dall’Avv. Umberto Ilardo, con l’intervento dell’Ing. Michele Scarpulla e del Prof. Giuseppe Patti.

L’incontro, preceduto da una lunga fase di approfondita analisi sia giuridica che tecnica, ha consentito di individuare un punto di incontro tra le parti per la risoluzione delle criticità che hanno rallentato negli anni i lavori e quindi la fruizione della struttura.

Tale intesa, di natura bonaria, resta subordinata all’esito positivo dell’iter di approvazione da parte del Consiglio comunale. Una volta ottenuto il via libera definitivo da parte dell’assise civica, sarà possibile prevedere la riapertura della piscina entro i primi mesi del 2026.

“Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale – dichiara il sindaco Walter Tesauro – che conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale verso il raggiungimento di uno degli obiettivi più attesi dalla comunità. La piscina rappresenta un patrimonio sportivo e sociale della città e la sua riapertura sarà un segnale forte di rilancio e di attenzione al benessere dei cittadini”.

“Quando ci siamo insediati – ha evidenziato il primo cittadino – la situazione era completamente ferma, priva di qualunque prospettiva seria. Abbiamo lavorato fin dal primo giorno avviando una serie di trattative complesse, condotte con caparbietà ma anche con lucidità e serenità. Solo grazie a questo impegno costante, supportato da una proficua interlocuzione anche tra i legali, possiamo oggi annunciare un risultato concreto: entro i primi sei mesi del 2026, i cittadini di Caltanissetta riavranno finalmente la loro piscina». Un obiettivo che segna il superamento di una lunga fase di stallo e che testimonia – secondo il sindaco Tesauro – la capacità dell’amministrazione di affrontare e risolvere situazioni complesse, mettendo al centro il bene collettivo.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutte le parti coinvolte per l’intesa raggiunta, frutto di un comune spirito di collaborazione e di appartenenza al territorio, definito durante l’incontro come uno spirito autentico di amore per la Città . Le parti hanno infatti anteposto all’interesse economico il superiore valore della restituzione alla collettività di una struttura moderna, funzionale e in grado di distinguersi per qualità: una piscina che, grazie alle modifiche previste, potrà essere tra le più belle dell’intera Isola.

L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per completare l’iter consiliare, garantendo la massima trasparenza e informazione ai cittadini in ogni fase del percorso.