Caltanissetta, l’assessore Del Popolo: “Bilancio, investimenti e lavoro. Un anno di risorse straordinarie per il futuro della città”

CALTANISSETTA – Nel quadro della relazione annuale dell’amministrazione Tesauro, l’assessore al Bilancio e Sviluppo Economico Guido Del Popolo ha tracciato un bilancio del primo anno di mandato che si distingue per la capacità di attrarre risorse esterne e pianificare investimenti strutturali. “Abbiamo lavorato con metodo – ha spiegato – per costruire una politica economica solida, capace di reperire finanziamenti e di trasformarli in progetti concreti per la città”.

Un’alleanza per l’occupazione e il lavoro



Uno dei primi interventi significativi è stato la stesura di un protocollo d’intesa con il Centro per l’Impiego di Caltanissetta, con l’obiettivo di creare un modello organizzativo innovativo per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’accordo prevede eventi e giornate di orientamento, rivolte a imprese e cittadini, per promuovere l’inserimento lavorativo e valorizzare le opportunità professionali presenti sul territorio. Il primo appuntamento, già calendarizzato, si terrà l’8 ottobre presso il Centro Polivalente “M. Abbate”.

FUA: oltre 20 milioni per progetti strategici



Un capitolo cruciale riguarda il Fondo Urbano Aree (FUA), attraverso il quale sono stati pianificati investimenti per oltre 20 milioni di euro esclusivamente destinati al Comune di Caltanissetta, oltre a 1,7 milioni di euro da condividere con altri sei comuni per favorire la nascita di nuove PMI, il sostegno alle imprese esistenti e l’internazionalizzazione.

Le risorse FUA abbracciano settori vitali per la città:

Mobilità sostenibile e trasporti: rinnovo delle flotte urbane con bus elettrici a zero emissioni per un investimento di 2,8 milioni di euro.

Infrastrutture e manutenzioni: lavori di rifacimento delle strade del centro abitato con la realizzazione di una pista ciclabile (6,5 milioni di euro), interventi su Bivio Minichelli per ridurre il rischio di allagamenti (351 mila euro) e riqualificazione di Villa Amedeo (1,4 milioni di euro).

Edilizia scolastica: adeguamento sismico della scuola materna “Paolo Borsellino” (351 mila euro).

Energia e ambiente: completamento dell’impianto fotovoltaico da 90 kW al campo sportivo Tomaselli, con un sistema di accumulo per ottimizzare i consumi.

Rigenerazione urbana: trasformazione dell’ex Banca d’Italia in Palazzo dell’Università con aule e servizi per 5,5 milioni di euro.

Digitalizzazione e sicurezza informatica: progetti per l’archivio SUE, open data e sistemi di monitoraggio (circa 600 mila euro complessivi).

“Questi interventi – ha spiegato Del Popolo – non solo riqualificano i servizi pubblici, ma creano opportunità di lavoro e migliorano la qualità della vita urbana”.

Nuova sede per il Centro per l’Impiego



Al di fuori del FUA, l’assessorato ha intercettato 1,35 milioni di euro per l’acquisto di un immobile nel centro storico, destinato a diventare la nuova sede del Centro per l’Impiego. Un’operazione che consentirà di risparmiare circa 50.000 euro l’anno di affitto e che porterà il trasferimento di 70 dipendenti nel cuore della città, con un impatto positivo sulle attività commerciali della zona.

Bilancio e risorse straordinarie



Nella stesura del bilancio di previsione 2025, Del Popolo ha ottenuto 1,24 milioni di euro di trasferimenti regionali extra-ordinari, destinati a rafforzare capitoli chiave come la manutenzione del cimitero e gli interventi di sviluppo economico.

Complessivamente, nel primo anno di mandato l’assessorato ha intercettato 24,5 milioni di euro di risorse extra-comunali.

Una visione strategica per il futuro



“Se manterremo questo ritmo – ha dichiarato Del Popolo – la nostra città potrà beneficiare nei prossimi anni di decine di milioni di euro, con vantaggi tangibili per i cittadini e per l’economia locale”.

L’assessore ha sottolineato come il lavoro di questi dodici mesi sia stato improntato non solo alla gestione ordinaria, ma soprattutto alla programmazione di lungo periodo. “Il bilancio – ha aggiunto – non è un documento statico, ma un patto di fiducia con la città. Ogni euro intercettato è un investimento sul futuro di Caltanissetta: dalle infrastrutture alla digitalizzazione, dai servizi all’occupazione”.

Del Popolo ha poi evidenziato la necessità di mantenere alta la capacità di attrarre fondi regionali, statali ed europei: “Questa strategia ci consentirà di trasformare i progetti in realtà e di accompagnare la città verso una stagione di rinnovata crescita economica, sociale e culturale. Il nostro impegno è proseguire con determinazione, garantendo continuità alle azioni avviate e ampliando il raggio delle opportunità, perché Caltanissetta merita di ritrovare il suo ruolo di centro nevralgico per l’intero territorio”.