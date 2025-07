Caltanissetta. Il Viadotto San Giuliano è pronto per l’apertura, il tricolore illumina la rinascita della SS640: è uno spettacolo

Sta per aprirsi ufficialmente al traffico il viadotto San Giuliano, una delle opere più significative lungo la SS640 “Strada degli Scrittori”, alle porte di Caltanissetta. L’apertura è prevista per giovedì 17 luglio, ma in queste ore si stanno svolgendo le ultime prove tecniche sull’impianto di illuminazione architetturale che, nelle ore notturne, trasformerà il ponte in un suggestivo simbolo visivo.

A dominare la scena è il tricolore: verde, bianco e rosso che svettano sull’arco del ponte, regalando uno spettacolo che già dalle prime immagini sta emozionando la cittadinanza. Non si tratta solo di un dettaglio estetico: quell’illuminazione richiama un senso di appartenenza, di identità nazionale, e si carica di un forte valore simbolico. Il ponte San Giuliano sembra voler chiudere idealmente un lungo e faticoso capitolo di disagi legati ai lavori della SS640, una viabilità che per anni ha messo a dura prova il territorio.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di un ponte ad arco lungo 180 metri, realizzato con un complesso sistema di varo tramite strand-jack, una tecnologia avanzata che ha permesso il posizionamento della struttura con precisione millimetrica.

L’opera rappresenta un nuovo tassello nel processo di ammodernamento della viabilità siciliana. Chiunque percorrerà la nuova arteria – che sia residente, viaggiatore o turista – resterà colpito dall’impatto visivo del ponte, che di giorno si mostra come infrastruttura strategica e di notte diventa simbolo di orgoglio e rinascita.

Il viadotto San Giuliano non è solo una connessione stradale: è un ponte tra passato e futuro, tra disagio e riscatto. Un’opera che appartiene a Caltanissetta, alla Sicilia, ma anche a un’Italia che vuole tornare a investire nei suoi territori più autentici.