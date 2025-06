“Una scelta per il futuro”, il 5 giugno Paolo Gentiloni a Catania con Enzo Bianco per parlare di politica

Giovedì prossimo, 5 giugno 2025, alle ore 16,00, Paolo Gentiloni, sarà a Catania, al Centro Zo in piazzale Chinnici, per parlare del futuro della politica italiana e in particolare di quello del centrosinistra. Paolo Gentiloni è stato presidente del Consiglio e Commissario europeo.

Si è molto adoperato per Catania Con lui ci sarà Enzo Bianco che promuove la manifestazione con l’Associazione CATANIA NEL CUORE. Ci saranno, tra gli altri, l’europarlamentare Giuseppe Lupo e i deputati regionali Giovanni Burtone e Ersilia Saverino. Interverranno esponenti delle associazioni, del mondo del lavoro, delle imprese, della cultura, dell’istruzione, dello sport.”