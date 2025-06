Sicurezza, posti di controllo a Partinico e Montelepre: un arresto

I carabinieri della Compagnia della Partinico, con il supporto dei colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del 12 Reggimento Sicilia e delle unita’ cinofile del Nucleo di Palermo Villagrazia, hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto dei reati e degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti e delle violazioni al codice della strada, organizzando posti di controllo lungo le principali arterie dei comuni di Partinico e Montelepre. Durante i controlli, i militari hanno arrestato un 30enne, gia’ noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato che e’ stato bloccato a distanza di pochi minuti, dopo aver sottratto il fondo cassa da un esercizio commerciale. Lo stesso, approfittando del fatto che il commesso del negozio fosse impegnato nelle pulizie del locale prima della chiusura, ha aperto la cassa asportando il denaro contenuto. L’arresto e’ stato convalidato dal Tribunale di Palermo. Durante i vari controlli alla circolazione stradale, sono stati denunciati in stato di liberta’ tre uomini di eta’ compresa tra i 29 e i 40 anni, accusati di porto di armi o oggetti atti a offendere, guida con patente mai conseguita e guida in stato di ebrezza. Il 29enne e’ stato trovato in possesso e senza giustificato motivo, di un coltello di genere vietato della lunghezza di 19 cm che l’indagato, aveva celato nella propria auto; arma che rimaneva comunque a portata di mano. Il 37enne e’ stato controllato mentre si trovava alla guida di un’autovettura e i militari, hanno accertato che lo stesso, nell’arco del biennio, era stato gia’ contravvenzionato per il medesimo reato, motivo per il quale e’ stato denunciato, mentre il 40enne alla guida di un’autovettura, e’ stato sottoposto all’accertamento etilometrico, risultando avere un tasso alcolemico di 1.38 g/l, oltre il limite consentito. Infine, un 16enne e’ stato segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore in quanto trovato in possesso di una dose di 2.5 grammi di hashish. Complessivamente sono state controllate 32 vetture e 49 persone, elevando sanzioni al Codice della strada per un ammontare di 860 euro.