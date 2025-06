Sicilia. Mini-manovra finanziaria, il governatore Schifani soddisfatto per l’approvazione dell’Ars

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commentato con soddisfazione l’approvazione della mini-manovra finanziaria da parte dell’Assemblea regionale siciliana. In un messaggio pubblicato sui suoi canali social, Schifani ha definito questo risultato “un importante passo avanti” per dare risposte tempestive ai bisogni concreti della popolazione, a partire dal contrasto alla povertà e al disagio sociale.

Schifani ha sottolineato come il confronto in Aula, seppur acceso, sia stato sempre costruttivo e abbia permesso di migliorare il testo della manovra, gettando così le basi per il lavoro che attende il governo nella prossima manovra di luglio. “In quell’occasione – ha dichiarato il presidente – ci impegneremo a reperire ulteriori risorse a favore delle fasce più fragili della popolazione”.

Il governatore ha anche voluto evidenziare il clima di dialogo e la disponibilità al confronto da parte dell’opposizione, definendola “costruttiva”. Un riconoscimento importante, che ha contribuito a creare un percorso condiviso e a consolidare la tenuta del governo regionale.

Infine, Schifani ha voluto ribadire la compattezza dell’esecutivo, rispondendo alle recenti polemiche che lo descrivevano come “lacerato”. “I fatti dimostrano il contrario – ha affermato Schifani – siamo coesi, determinati e pienamente concentrati sugli obiettivi che ci siamo dati per il bene della Sicilia”.