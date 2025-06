Renato Schifani fanalino di coda nel gradimento dei governatori: la sfida di risollevare la fiducia

Nonostante un impegno costante per cercare di risolvere le numerose criticità della Sicilia – dalla sanità alla crisi idrica che ha colpito l’isola la scorsa estate – il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si trova all’ultimo posto nella classifica sul gradimento dei governatori italiani stilata dall’istituto SWG.

La rilevazione, diffusa il 4 giugno 2025, assegna a Schifani un gradimento del 25%, in calo di 2 punti rispetto allo scorso anno. Un dato che lo colloca in fondo alla graduatoria, ben distante dalle posizioni di vertice occupate dal presidente del Veneto, Luca Zaia (70%), e da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (64%).

La performance di Schifani, esponente di Forza Italia, riflette una situazione complessa e sfidante. Il governatore, infatti, si è speso in prima persona per cercare di dare risposte alle emergenze che affliggono la regione, come i problemi strutturali del sistema sanitario e la siccità che ha messo in ginocchio la Sicilia la scorsa estate. Tuttavia, questi sforzi non sembrano bastare per colmare il divario con gli altri presidenti di Regione e per recuperare consenso.

Il gradimento più basso d’Italia rappresenta per Schifani un segnale chiaro e, al tempo stesso, un banco di prova per i prossimi mesi: rilanciare l’azione di governo e riconquistare la fiducia dei cittadini, puntando su interventi concreti e su una comunicazione più incisiva per far conoscere il lavoro quotidiano svolto a favore della comunità siciliana.