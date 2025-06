Esplosione e crolli in un edificio nel quartiere Arenella di Palermo, evacuate e messe in salvo due persone

Una forte esplosione, poi dei crolli. Una notte di paura nel quartiere Arenella di Palermo, dove i vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente dalle 4:30. L’esplosione si è verificata in un edificio di tre piani in piazza Tonnara. L’esplosione, avvenuta per cause ancora da accertare, ha coinvolto una gelateria che si trova al piano terra dell’edificio e ha provocato dei crolli. Evacuate e messe in salvo due persone, rimaste illese, da due abitazioni dello stabile e al momento, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, non risultano persone ferite. Il Nucleo cinofili dei vigili del fuoco sta comunque effettuando delle ricerche sotto le macerie per scongiurare la presenza di persone. Sul posto anche il personale del Nucleo Nbcr per i rilievi necessari a stabilire la causa dell’esplosione.