A19, Schifani incontra amministratore delegato Anas: lavori notturni e riduzione dei cantieri per limitare i disagi

Riduzione dei cantieri durante l’estate, aumento dei turni di lavoro per quelli che rimarranno attivi e l’apertura di una seconda corsia. Sono queste le soluzioni immediate che verranno messe in campo da Anas per diminuire i disagi sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto tra Altavilla Milicia e Bagheria, interessato da opere di manutenzione straordinaria e che nei giorni scorsi hanno creato lunghe code, soprattutto in direzione del capoluogo.

Gli interventi di mitigazione dei disagi sono stati discussi nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, a Palermo, tra il presidente della Regione, Renato Schifani, che è anche commissario per il coordinamento degli interventi indicati del Piano di adeguamento e riqualificazione della A19, e l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. In particolare, nel cantiere di Bagheria si lavorerà su tripli turni (24 ore su 24) e dal 28 luglio sarà completamente rimosso, per non gravare troppo sul periodo di ferie con la riapertura il 10 settembre. In quello di Casteldaccia entro il 20 giugno verrà ristretta l’area di cantiere e aperta una seconda corsia in direzione Palermo. Stessa operazione, entro l’11 luglio, in direzione Catania. Entrambi gli interventi verranno conclusi entro la metà di dicembre, anticipando rispetto la chiusura prevista a febbraio.

«La Palermo-Catania – ha detto Schifani nel corso di un incontro con la stampa – non era stata mai oggetto di manutenzione. Questi lavori fanno parte di un mega progetto di Anas di interventi di ristrutturazione ordinaria o straordinaria di tutto il percorso dell’autostrada in entrambe le direzioni. Quindi non ci troviamo dinanzi ad interventi spot, ma si tratta di un intervento strategico che va realizzato con razionalità, ovviamente non si può chiudere un’intera autostrada e paralizzare il traffico. Ma dobbiamo fare un sacrificio perché i lavori vanno fatti. Per coniugare queste due logiche serve da un lato la velocizzazione di cantieri, comunque già avvenuta, dall’altro un coordinamento per evitare che si possano verificare eventi come quello della sera del 2 giugno con lunghe code. Inoltre, Anas punterà su una più efficace comunicazione ai cittadini. Per questo ringrazio l’ad di Anas Gemme che si è immediatamente prodigato per trovare delle soluzioni. La funzione della Regione in questa vicenda riguarda solo la mia figura di commissario con il ruolo di controllo e stimolo sull’andamento dei cantieri. E in questo periodo sono state 20 le opere concluse».

Inoltre, il presidente Schifani ha comunicato di aver «chiamato il prefetto di Palermo, in seguito alle segnalazioni da parte dei sindaci del comprensorio, perché penso che per fluidificare il traffico possa essere utile un presidio di polizia stradale o municipale, oltre a uno di Anas. E il prefetto ha convocato per domani un comitato operativo viabilità proprio per affrontare questa situazione».

«L’intervento di Anas per l’autostrada A19 ammonta in totale a 913,5 milioni di euro – ha ricordato Gemme – di questi, oltre la metà, quasi 512 milioni si riferiscono ai 20 lavori già conclusi e ai 22 attualmente in corso sui 64 previsti. Le difficoltà ci sono state e per questo abbiamo incontrato le imprese per immaginare di migliorare le sequenze lavorative in modo tale da diminuire il disagio dei cittadini, senza interrompere le attività, fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Con le due aziende abbiamo identificato due percorsi per tagliare il traguardo della conclusione dei lavori a fine anno, prima delle feste natalizie, anziché arrivare al 2026. Inoltre, cercheremo di ridurre i cantieri nei periodi di maggior affluenza del traffico. Attiveremo un terzo turno su un cantiere in modo da accelerare i lavori e poi sospenderemo gli interventi dal 28 luglio al 10 settembre. Nell’altro invece realizzeremo due corsie di marcia in modo da fluidificare il traffico. Intensificheremo anche la comunicazione per informare i cittadini in tempo reale sulla situazione del traffico e della viabilità».