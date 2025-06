2 giugno, Schifani: “Celebriamo i valori della Repubblica, la Sicilia presente alla parata con il gonfalone”

«Il 2 giugno è una giornata profondamente simbolica per tutti gli italiani, un’occasione solenne in cui celebriamo i valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, l’unità e la pace. Anche quest’anno la Regione è presente a Roma, alla tradizionale parata delle Forze armate, con il proprio gonfalone, scortato con orgoglio dal nostro Corpo forestale. Un simbolo della nostra identità, che rappresenta la Sicilia nella sua storia, nella sua cultura e nel suo contributo all’unità nazionale. La festa della Repubblica è anche l’occasione per esprimere profonda gratitudine alle Forze armate, alle Forze dell’ordine, ai corpi civili e a tutti coloro che quotidianamente servono lo Stato, in patria e all’estero, con dedizione e spirito di sacrificio».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.