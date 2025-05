Trump fa causa a Colorado e Denver: ostacolano le espulsioni dei migranti

(Adnkronos) – L’amministrazione Trump ha intentato una causa federale contro lo Stato del Colorado, la città di Denver e i rispettivi leader democratici, accusandoli di ostacolare l'applicazione delle leggi federali sull'immigrazione. Lo rivela il New York Times. Il ricorso contesta diverse leggi statali e municipali che vietano la cooperazione con le autorità federali, tra cui il divieto di trattenere persone sulla base di semplici detenzioni civili per immigrazione e il divieto di impiegare risorse cittadine per assistenza nei rimpatri. Nel testo della causa si chiede al tribunale di dichiarare incostituzionali le normative e di vietarne l’applicazione, definendole "politiche disastrose" che minerebbero la supremazia della legge federale. Il governatore Jared Polis ha replicato che il Colorado non è uno "Stato santuario" e collabora regolarmente con le autorità, mentre il sindaco Mike Johnston ha difeso la necessità di proteggere spazi pubblici come scuole e ospedali da interventi federali. L’azione legale segue cause simili già intentate contro l’Illinois, Chicago e Rochester, nello sforzo più ampio dell’amministrazione di costringere le autorità locali ad assistere nei piani di espulsione. Il caso si inserisce in un contesto di tensione crescente: Trump ha firmato un ordine esecutivo per punire i territori "santuario", e il suo "zar dei confini" Tom Homan ha minacciato conseguenze legali contro chi ostacola le operazioni Ice. Il Colorado è stato recentemente al centro di un raid che ha portato all’arresto di oltre 100 immigrati irregolari, mentre la città di Aurora è tornata nel mirino del governo federale per presunti legami con il cartello venezuelano Tren de Aragua – accuse che le autorità locali definiscono infondate. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)