Studenti disabili, Marano (M5s): “Continuità didattica a rischio, Regione recepisca subito il decreto ministeriale”

La parlamentare regionale: “Avviata interlocuzione con il Dipartimento dell’Assessorato dell’Istruzione per superare l’impasse. Un passaggio burocratico non può mettere in discussione i diritti di questi ragazzi”.

“Il mancato recepimento di un decreto ministeriale da parte della Regione siciliana potrebbe mettere a rischio la continuità didattica degli studenti con disabilità che frequentano gli istituti regionali di istruzione secondaria. Non possiamo accettare l’idea che da un mero passaggio burocratico possa derivare la negazione di principi sacrosanti come l’inclusione scolastica e l’integrazione sociale.

Lo afferma Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle.

“Il decreto in questione – osserva la deputata – dà attuazione a quell’insieme di norme che garantiscono la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Garantire tale continuità significa porre i ragazzi che frequentano gli istituti regionali in una condizione di parità rispetto a tutti quelli che frequentano le scuole statali”.

“Ho già sollecitato il Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio dell’Assessorato regionale – conclude Marano – affinché dia seguito a tutte le procedure necessarie ad un pieno recepimento del documento del Mim così da garantire a questi studenti e alle loro famiglie risposte tempestive ma soprattutto certezze”.