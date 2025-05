Sicilia. Dalla Regione 100 milioni di euro per il rilancio delle zone industriali, interventi anche nel Nisseno. Tamajo: “Creiamo le condizioni per far crescere le imprese”

Un investimento da 100 milioni di euro per rilanciare le infrastrutture delle aree industriali e sostenere così la competitività delle aziende siciliane. L’intervento rientra all’interno dei due decreti firmati oggi dal dirigente generale del dipartimento regionale delle Attività Produttive, Dario Cartabellotta, con finanziamenti relativi alla programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021/2027, linea “Infrastrutture per le imprese”.

Il primo decreto prevede il finanziamento di 12 interventi urgenti per la riqualificazione delle infrastrutture nelle aree industriali siciliane, a cura dell’Irsap, per un valore complessivo di 50 milioni di euro. Tra i principali progetti finanziati figurano opere di viabilità, illuminazione pubblica ed efficientamento energetico ad Aragona-Favara, Caltanissetta, San Cataldo, Gela, Milazzo, Lercara Friddi, Carini, Ragusa, Modica-Pozzallo, Melilli e Trapani .

Il secondo decreto riguarda invece il Comune di Catania, che riceverà un finanziamento di altri 50 milioni di euro per la riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale. Il progetto è stato redatto dalla direzione Lavori pubblici del capoluogo etneo e sarà attuato con un cronoprogramma che prevede anticipazioni fino al 2029.

«Oggi – commenta l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo – mettiamo un altro tassello importante nel piano di rilancio delle aree industriali della nostra regione. Stiamo investendo risorse strategiche per creare le condizioni affinché le imprese possano insediarsi, crescere e generare sviluppo e lavoro. È una sfida che stiamo portando avanti con concretezza e visione, intervenendo sulle infrastrutture che sono fondamentali per rendere la Sicilia più competitiva e attrattiva».