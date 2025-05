Napoli, assalto alle spiagge: prima la folla, poi i rifiuti – Video

(Adnkronos) – Prima l'assalto alle spiagge per il primo maggio, poi i rifiuti e il caos. A Napoli, come documentano i video diffusi dal deputato Francesco Borrelli, la festa del primo maggio ha spinto decine di migliaia di persone a riversarsi in riva al mare sul litorale partenopeo. Le spiagge più note sono state prese d'assalto, come dimostrano le immagini realizzate al lido delle monache: tutto esaurito, senza spazi disponibili. Alla fine della giornata, però, scene desolanti. La stessa spiaggia, quasi deserta, alle 17.30 è disseminata di rifiuti abbandonati sulla sabbia. In molti, evidentemente, hanno pensato di liberarsi di cartacce e scarti assortiti senza preoccuparsi minimamente del decoro e della pulizia. "Una vergogna", dice l'utente che invia il video a Borrelli. Le immagini del lido delle monache, a quanto pare, non costituiscono un'eccezione isolata. Video simili vengono girati nel pomeriggio anche in altre spiagge, che offrono un panorama analogo o quasi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)