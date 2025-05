Mussomeli, studenti Hodierna Visita a bordo della Nave Amerigo Vespucci

MUSSOMELI – Sabato scorso un gruppo di alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’I.I.S. G.B. Hodierna hanno compiuto la visita a bordo della Nave Amerigo Vespucci presso il molo Vitt. Veneto di Palermo. La nave-scuola, la più antica della Marina militare, da oltre 30 anni è impegnata nella tutela ambientale collaborando con l’Unicef, il WWf e Marevivo Nel febbraio del 2023 è stato avviato il Tour Mondiale del veliero più bello del mondo combinando l’attività formativa degli Allevi Ufficiali della Marina Militare con un’importante missione diplomatica e culturale. Dal febbraio 2025 la Nave Amerigo Vespucci ha avviato la navigazione con l’ultima fase del Tour Mediterraneo che coinvolge numerose città italiane (Trieste, Venezia, Ancona, Brindisi, Taranto, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno, Genova); durante tali soste vengono raccontate le tappe internazionali e condivise le esperienze vissute nel portare il messaggio culturale italiano nel mondo. “Detta esperienza per i nostri studenti – hanno commentato i docenti – “è stata altamente formativa ed è coerente con quanto previsto in materia di traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento sia in materia di cittadinanza, di educazione ambientale, di cultura del rispetto nei confronti dell’eco sistema e di orientamento”.