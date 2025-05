Monza-Atalanta 0-4, poker nerazzurro per la Champions e brianzoli in Serie B

(Adnkronos) – L'Atalanta vince 4-0 sul campo del Monza nel match della 35esima giornata della Serie A, compie un ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League e spedisce ufficialmente i brianzoli in Serie B. I nerazzurri si impongono con la doppietta di Charles De Ketelaere e con i gol di Ademola Lookman e Marco Brescianini. La squadra di Gasperini blinda la terza posizione con 68 punti. Per i padroni di casa arriva il verdetto ufficiale, il prossimo anno sarà campionato cadetto. Il Monza, sempre più ultimo con 15 punti, è a -12 dalla zona salvezza a tre giornate dal termine. Prima della partita Gasperini si sbilancia prevedendo la prestazione decisiva di De Ketelaere e così è: al 12' Retegui, nei pressi della linea laterale, serve al limite dell'area il bega che trova lo spazio per il sinistro liberandosi della marcatura di Pereira e con il piatto conclude alla sinistra di Pizzignacco per il vantaggio dell'Atalanta. Al 18' ancora Retegui versione assistman: l'ex Genoa riceve al limite dell'area, controlla il pallone e serve con il tacco l'accorrente Lookman che ci prova di prima con il destro, palla a lato. Al 23' De Ketelaere fa doppietta: uno due tra Lookman e Retegui alle porte dell'area di rigore brianzola, Castrovilli interviene ma la palla rimane a metà tra lui e i propri compagni, l'ex Milan si infila e con la punta trafigge Pizzignacco sul suo palo. Si vede praticamente solo la squadra ospite in campo ma il Monza chiude in crescita: al 44' Castrovilli in tuffo di testa converte in rete il cross dalla trequarti di Palacios ma è fuorigioco del centrocampista italiano, al 47' sugli sviluppi di un cross di Kyriakopoulos buttato fuori dalla difesa della Dea, la palla arriva ad Akpa Akpro che ci prova con il destro dal limite dell'area indirizzandola all'incrocio dei pali, Carnesecchi vola e riesce a deviare. Il secondo tempo continua sulle note del primo e l'Atalanta trova subito la via per la terza rete: al 47' Djimsiti nei pressi della propria area calcia lungo a trovare Retegui, vicino al cerchio di centrocampo, che allunga di testa per Lookman che prende il tempo a Lekovic e s'invola verso la porta avversaria, poi con il mancino sul primo palo batte l'estremo difensore brianzolo. Al 55' Lookman lavora un pallone sulla sinistra e lo mette in mezzo, sponda di Hien per Ederson che di testa, nell'area piccola e con Pizzignacco battuto, spedisce la palla fuori dallo specchio. Al 61' la risposta del Monza affidata a Mota che al limite dell'area riceve da Forson e conclude con forza, respinge Carnesecchi alla sua destra dove, sempre al limite dell'area, arriva Kyriakopoulos che ci prova con il mancino, blocca in due tempi l'estremo difensore ospite, alla ricerca della 13esima porta inviolata. Al 77' altro grande intervento di Carnesecchi: Mota scappa a Zappacosta nella corsia destra, cross in mezzo per Forson che di testa indirizza la palla all'angolino alla destra del portiere atalantino, con un balzo felino l'estremo difensore blocca la sfera. All'80' la possibilità della quarta rete: tre passaggi dalla propria area per gli ospiti con Cuadrado che a metà campo lancia Maldini tutto solo, uno degli ex della partita a tu per tu con Pizzignacco conclude addosso al portiere. All'88' arriva la quarta rete con Brescianini: Bellanova va al cross per l'ex di turno che fa da torre al centro dell'area di rigore, la palla viene respinta, arriva Pasalic che serve ancora Brescianini: controllo con il destro e conclusione sul secondo palo, non può nulla il portiere di casa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)