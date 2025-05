Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social: “Mio cellulare clonato”

(Adnkronos) – Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è recato in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso della Lazio diventata virale sui social in cui apparentemente si sente Lotito sparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall'Europa League. Tra le ipotesi anche quella che la telefonata, ripresa in un video poi diffuso sul web, sia stata realizzata con l'intelligenza artificiale. Lotito, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe consegnato i suoi telefonini alla polizia. Il presidente della Lazio ha offerto piena collaborazione alle forze dell’ordine. Nella presunta telefonata col tifoso, si sente apparentemente Lotito usare parole dure sul Bodo, definita "una squadra di pippe". E poi un giudizio sui calciatori: "I giocatori sono così purtroppo, hanno la m…. nel cervello, altrimenti non farebbero i calciatori. Hai mai visto un giocatore intelligente? I giocatori si dividono in quattro categorie: normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l'interruttore sempre acceso". "Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese violazione della mia privacy e dei principi di legalità", afferma Lotito in una nota. "Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti – prosegue il senatore – e confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili di questo gravissimo attacco alle comunicazioni personali, assicurandoli alla giustizia. Ho consegnato tutta la documentazione alle autorità competenti della vicenda in questione al fine di favorire un rapido chiarimenti dei fatti". È stata inoltre richiesta l’immediata rimozione del video e la sua cancellazione. Il video circolato sui social mostra visibilmente il numero telefonico del senatore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)