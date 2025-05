FUA Sicilia Centrale, approvato il piano strategico. Per Caltanissetta in arrivo oltre 22 milioni di euro. L’assessore Delpopolo: “Per la Città 13 progetti strategici”

Venerdì 23 maggio 2025, l’Unione dei Comuni dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale (FUA Sicilia Centrale) ha approvato il quadro strategico e il piano degli interventi previsti nell’ambito delle risorse territorializzate del PR FESR 2021-2027. Ne fanno parte i Comuni di Caltanissetta, Enna, San Cataldo, Santa Caterina, Sommatino, Serradifalco e Delia.

Un importante risultato per il territorio, che vedrà l’arrivo complessivo di oltre 48 milioni di euro destinati a progetti strategici di sviluppo. Solo per la città di Caltanissetta sono previsti interventi per un totale di 20.233.038,92 euro, a cui si aggiungono ulteriori 1.709.744,30 euro destinati a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese nei sette Comuni della FUA, promuovendo anche l’internazionalizzazione delle attività produttive.

L’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Caltanissetta, Guido Del Popolo, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«Esprimo profonda gratitudine ai Sindaci dei Comuni coinvolti per l’impegno politico e la determinazione dimostrata. Questo lavoro congiunto ci ha permesso di costruire un piano di interventi concreto e ambizioso, che porterà sviluppo reale nei nostri territori».

Per Caltanissetta sono stati individuati 13 progetti strategici, selezionati secondo le direttive della Commissione Europea e della Regione Siciliana. Tra questi, è previsto un intervento da 545.243,20 euro per la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione in diversi tratti cittadini, compreso il centro storico, al fine di migliorare la visibilità e l’efficienza energetica. Un altro progetto riguarda lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato, con la contestuale realizzazione di una pista ciclabile, per un valore complessivo di 6.588.486,22 euro. È inoltre previsto un importante intervento di riqualificazione della Villa Amedeo, per un importo pari a 1.431.831,00 euro.

Tra gli investimenti più rilevanti figura l’acquisto e la riqualificazione dell’ex sede della Banca d’Italia, con una dotazione finanziaria di 5.580.441,80 euro. L’obiettivo è trasformare l’immobile nel futuro Palazzo dell’Università. A tal proposito, l’assessore Del Popolo ha annunciato: «Con il sindaco abbiamo già avviato un’interlocuzione con i vertici della Banca d’Italia e la prossima settimana è previsto un incontro decisivo per definire le operazioni di acquisto».

Nel suo intervento, Del Popolo ha poi sottolineato l’importanza della programmazione europea:

«Come ribadito in sede di bilancio 2025/2027, seguire costantemente i progetti europei è fondamentale. Sono una vera e propria boccata d’ossigeno per gli enti locali, che con i soli bilanci comunali spesso faticano persino a coprire l’ordinario».

Infine, l’assessore ha chiarito che entro luglio sarà completata la selezione definitiva degli interventi. Seguirà poi la fase tecnico-amministrativa, gestita dall’Organismo Intermedio, con le necessarie verifiche e l’emissione dei decreti di pagamento.

«Non possiamo perdere un treno come questo – ha concluso Del Popolo – che porta risorse a fondo perduto per il nostro territorio. Metterò tutto me stesso per seguire quotidianamente ogni fase del percorso amministrativo, così da rispettare le scadenze previste dal FUA».

Con questa approvazione, l’Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale compie un passo decisivo verso uno sviluppo sostenibile e integrato. Ora inizia una fase delicata ma fondamentale, in cui programmazione, trasparenza e capacità amministrativa saranno le chiavi per trasformare i progetti in realtà concrete e migliorare la qualità della vita dei cittadini.