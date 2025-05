Formazione, Manageritalia: a Varese nascono i futuri manager con Food4minds

(Adnkronos) – Dalla scuola all’impresa, pensando da manager: questo è stato il filo conduttore di 'Food4minds', il progetto di Manageritalia che ha permesso agli studenti varesini di esplorare il mondo del lavoro, acquisire conoscenze e sviluppare competenze fondamentali per diventare professionisti d’impresa e futuri manager. Gli incontri hanno offerto una preziosa opportunità per coniugare passione e prospettive lavorative, rispondendo a domande cruciali quali: Come approcciarsi al mondo del lavoro? Quali competenze coltivare? L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 1.300 ragazzi di 14 scuole superiori della provincia di Varese che si sono confrontati con 57 manager attivi sul territorio. Un’opportunità per aiutare le nuove leve a comprendere il proprio futuro professionale in una stretta connessione tra scuola imprese e mondo del lavoro. I risultati dell’iniziativa sono stati presentati ieri presso l’Istituto Superiore 'Giovanni Falcone' a Gallarate da Giuseppe Carcano, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Ignazio De Lucia, consigliere Manageritalia Lombardia, responsabile della Delegazione di Varese e responsabile del progetto food4minds, e Roberto Trentini, referente del progetto food4Minds. "Un’iniziativa – ha commentato Giuseppe Carcano – che ha permesso agli istituti di ampliare la propria offerta formativa. Gli studenti hanno avuto la possibilità di affiancare al normale percorso didattico il confronto con l’esperienza di tanti manager attivi nelle imprese del territorio. Dobbiamo ampliare la sinergia tra scuola e impresa, auspicando che questa collaborazione possa continuare nei prossimi anni, con una nuova edizione 2025/26 che proponga un calendario ancor più ampio di visite nelle aziende per costruire un solido legame tra le scuole e il tessuto produttivo locale”. “Un’esperienza e un’opportunità formativa che, forte del successo di partecipazione fatto registrare dai ragazzi varesini, estenderemo dal prossimo anno scolastico anche alle province di Bergamo, Brescia Como e Mantova con il disegno, se la risposta sarà altrettanto positiva come auspichiamo, di rendere questo percorso attivo su tutto territorio regionale”. Così Ignazio De Lucia, consigliere Manageritalia Lombardia, responsabile della delegazione di Varese e responsabile del progetto food4minds che prosegue: “Vogliamo supportare tutti i giovani lombardi a comprendere meglio le competenze e tutte le dinamiche necessarie per poter vivere percorsi professionali soddisfacenti nelle aziende del nostro territorio, perché nella loro formazione risiede il futuro della Lombardia e del Paese”.

'Food4minds' è l’iniziativa ideata da Manageritalia, la Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del terziario avanzato che, per il secondo anno consecutivo, offre agli studenti e alle studentesse dei diversi istituti superiori nazionali italiani la possibilità di confrontarsi con diversi manager delle imprese della zona in un articolato ciclo d’incontri che si svolgono da settembre a maggio: i giovani hanno così la possibilità di conoscere il mondo del lavoro che li aspetta attraverso lo sguardo ad ampio raggio di chi gestisce aziende e persone. Questo permette ai ragazzi di scoprire da vicino in cosa consiste il lavoro del manager e del professionista d’impresa, quali sono le sue responsabilità, gli imprevisti del quotidiano e quali sono le competenze hard e soft necessarie per affrontare le sfide di tutti i giorni oltre ad orientare i ragazzi al loro ingresso nel mondo del lavoro. Il lungo pomeriggio di dialogo ha permesso a studenti, professori e manager intervenuti nel corso dell’anno e organizzatori di confrontarsi sui risultati raggiunti, sulle modalità di svolgimento del corso ed eventuali miglioramenti per l’edizione 2025/2026 al fine di orientare al meglio il futuro dei giovani studenti varesini e di creare una connessine tra mondo della scuola e imprese. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)