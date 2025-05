Elezioni Romania, exit poll premiano Simion: al primo turno ha oltre il 30% dei voti

(Adnkronos) – George Simion, favorito nelle elezioni presidenziali che si sono svolte oggi in Romania, è in testa negli exit poll con oltre il 30% delle preferenze. Seguono l'europeista Crin Antonescu e il sindaco di Bucarest Nicusor Dan, entrambi attorno al 23%. Simion, leader del partito sovranista Aur, ha detto di essere pronto a nominare il filorusso Calin Georgescu primo ministro in caso di vittoria alle elezioni. Lo riferiscono i media locali. I due oggi si sono presentati insieme al seggio per esprimere il loro voto. "In Romania il popolo ha finalmente votato, liberamente, con testa e cuore. Con buona pace dei 'signori' di Bruxelles e dei loro sporchi trucchi. Bravo George Simion!", ha scritto su X il leader della Lega, Matteo Salvini. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)