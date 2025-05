Elezioni in Australia, media: hanno vinto i Laburisti

(Adnkronos) – I Laburisti hanno vinto le elezioni federali in Australia. Ad assegnare loro la vittoria, sulla base delle proiezioni, è stata l'emittente australiana Abc. Anche altri media prevedono lo stesso risultato. Sulla base delle proiezioni, Abc ha annunciato che il leader dell'opposizione australiana, Peter Dutton, ha perso il suo seggio di Dickson, Brisbane. Sconfitta la Coalizione di opposizione che fa capo a Dutton. Diciotto milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti e per 40 dei 76 seggi del Senato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)