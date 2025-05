Conclave, la folla in piazza San Pietro urla “Viva il Papa”: si attende annuncio ufficiale

Urla, applausi, commozione. Alla fumata bianca piazza San Pietro è scoppiata in un tripudio di gioia, di bandiere sventolate e di entusiasmo in attesa di sapere chi sarà il nuovo Pontefice. Folla che poi ha seguito l’arrivo delle bande musicali e delle guardie Svizzere sul sagrato davanti alla Basilica per poi scandire ”Viva il Papa”. Subito dopo la banda vaticana ha intonato l’inno di Mameli, accompagnata dalla voce della piazza. Poi il silenzio di attesa, con gli sguardi tutti rivolti verso il balcone.