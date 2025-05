Conclave al via, corteo di San Nicola a Bari avrà la ‘voce’ di papa Francesco

(Adnkronos) – Avrà la voce di Papa Francesco 'San Nicola – Santo senza confini', lo spettacolare corteo storico, che quest'anno coincide con il primo giorno del Conclave, percorrerà la città di Bari, in onore del suo santo patrono. Ad accompagnare la spettacolare messa in scena, che comprende – come spiega all'Adnkronos la regista e coreografa Elisa Barucchielli – "una narrazione scenica fatta di segni, gesti, visioni sospese, che dal cuore della città si protendono verso il domani accompagnata da alcune citazioni del pontefice defunto. Estratti di alcuni interventi, di omelie, di semplici dichiarazioni o riflessioni che hanno guidato il suo pontificato. Papa Francesco – prosegue – ha parlato di 'diversità come ricchezza e non come limite', sottolineando che 'l''unico modo per costruire un futuro di pace è camminare insieme'". "E poi l'invito ai giovani a trasformarsi in costruttori di pace e 'di ponti, non di muri' – aggiunge Elisa Barucchieri – I giovani 'devono saper dialogare anche quando è difficile e non rinunciare mai alla verità". E protagonisti, accanto alla compagnia ResExstensa, diretta dalla stessa Barucchieri che si esibirà nelle danze aeree, saranno gli allievi di licei coreutici della città, i giovani alunni di scuole elementari. " 'San Nicola -Santo Senza Confini' – prosegue la nota regista e coreografa- sarà il claim di questa nuova edizione, un omaggio alla figura di Nicola, uomo di pace e solidarietà capace di superare barriere culturali, sociali e geografiche. Così simile al defunto papa Francesco, forte di un patrimonio di sogni e idealità, soprattutto in quel desiderio profondo da parte sua, all'inizio osteggiato e criticato, di risiedere a Santa Marta". "Come Nicola,anche il pontefice che ci ha lasciato sentiva il bisogno di stare in mezzo agli altri, di condividere percorsi di speranza, di aprire il proprio cuore verso i più umili condividendone la sofferenza. Nicola, come Francesco – spiega ancora Elisa Barucchieri – non è stato un santo immobile, ma un uomo rivoluzionario, capace di varcare confini, di agire prima del tempo, di scegliere la giustizia dove altri vedevano solo il potere, le regole già scritte, le abitudini, per risvegliare le coscienze. E la 'voce' di papa Francesco accompagnerà questa sacra rappresentazione contemporanea. Una voce dalla 'potenza' mite che si esprimeva con parole chiare, sicure capaci di stimolare un pensiero, una riflessione – precisa ancora -. Le sue parole risuonavano perfettamente con la visione del mio progetto dedicato a San Nicola, 'costruito' sull'idea di un mondo in cui la cura dei più fragili, il rispetto del pianeta, la fede e la tecnologia possano coesistere, in una direzione di armonia e responsabilità condivisa". E conclude con le parole di Francesco che risuoneranno al corteo per San Nicola come un monito, come un auspicio, soprattutto tra i giovani protagonisti dello spettacolo: "Tradizione e progresso sono due cose che vanno insieme. La tradizione è salvaguardia del futuro, non un museo del passato". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)