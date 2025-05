Caltanissetta, Viale Regina Margherita si prepara a vivere la festa del Concerto del primo maggio con l’entusiasmo del grande evento

Primo maggio, a Caltanissetta la giornata è quella giusta sotto il profilo climatico. In viale Regina Margherita tutto è pronto per ospitare il Concertone del Primo maggio.

Il pre-concertone (alle 16) prevede live band siciliane e poi il Concertone con Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Dolcenera, Enrico Nigiotti, Fasma, Babil On Suite, Samuel Storm e Annalaura Princiotto. Presenteranno l’appuntamento musicale Ernesto Trapanese e Raffaella Fico.

Questa mattina per un lutto che ha colpito la comunità residente al Villaggio Santa Barbara, sono state annullate e rinviate a data da destinarsi le attività ricreative organizzate nello storico villaggio vicino al capoluogo Nisseno. Il sindaco Tesauro con l’intera giunta ha espresso il proprio cordoglio alla comunità del Villaggio Santa Barbara.

Per il Live della Festa del Lavoro, ci auguriamo un grande flusso di persone in Viale Regina Margherita – commenta l’assessore agli Eventi Toti Petrantoni – e la Città è pronta ad accogliere quanti vorranno trascorrere qualche ora in spensieratezza durante il pomeriggio e la sera di questo primo maggio. Fanno eco a quelle dell’assessore Petrantoni, le parole del neo eletto Presidente della Provincia di Caltanissetta, il sindaco Walter Tesauro che ringrazia l’operato di tutti gli addetti ai lavori che hanno reso possibile l’evento. Dietro una tale organizzazione – dichiara Tesauro – c’è l’impegno di un’intera comunità: dalle forze di Polizia e Carabinieri allo stesso corpo dei Vigili Urbani, dai tanti volontari che con il loro supporto indispensabile rendono fattibile l’evento. Tali eventi, sono un’opportunità per il nostro territorio, non solo cittadino, ma per l’intera provincia – conclude Tesauro.