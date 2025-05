Caltanissetta, uomo si toglie la vita: annullati gli eventi al villaggio Santa Barbara

Comunità sotto shock quella del villaggio Santa Barbara a Caltanissetta dove un uomo si è tolto la vita nella serata di ieri. L’uomo si era allontanato da casa nel pomeriggio ed è stato poi trovato in contrada Sabucina. Sul posto oltre agli operatori del 118 è intervenuta anche la Polizia. Per oggi era prevista la festa del primo maggio al villaggio Santa Barbara e gli organizzatori hanno deciso di annullare gli eventi e spettacoli in programma per la tragedia avvenuta.