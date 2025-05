Caltanissetta. Truffe agli anziani: presentata la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, Federfarma e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti

Presentata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta la collaborazione avviata in ambito locale con Federfarma Caltanissetta e con l’Ordine Provinciale dei Farmacisti, nell’ambito delle iniziative avviate da tempo dall’Arma a tutela delle fasce maggiormente vulnerabili e, in particolare, della specifica attenzione rivolta al fenomeno delle truffe alle persone anziane.

Erano presenti: il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Alessandro Mucci; il presidente dell’ordine dei farmacisti di Caltanissetta, Barbara Iraci; il presidente dell’ordine di Federfarma, Mariella Ippolito

Da sempre, la chiesa, la caserma dei carabinieri e le farmacie rappresentano luoghi simbolo della comunità, ciascuno con un ruolo distinto ma complementare all’interno del tessuto sociale. La farmacia, in particolare, non è solo un luogo deputato alla dispensazione delle cure, ma è sempre più un presidio di ascolto, di prossimità e di cura del benessere collettivo.

Le farmacie di Caltanissetta incarnano pienamente questa visione. Da tempo portano avanti progetti significativi, spesso in collaborazione con le istituzioni locali. Ne sono esempio: “Farmacia di Quartiere”, che permette la distribuzione di farmaci a condizioni agevolate per i soggetti fragili; Progetto “Liu”, per il recupero e il riutilizzo sicuro dei farmaci ancora validi, con un’importante valenza ecologica; Progetto “Mimosa”, che utilizza la rete delle farmacie per intercettare e contrastare la violenza di genere, offrendo uno spazio sicuro e informato.

Questa evoluzione del ruolo della farmacia rientra nel concetto moderno di “Farmacia dei Servizi”, dove si fa prevenzione, educazione sanitaria e si costruisce una relazione più profonda con il cittadino.

Il progetto che oggi è stato presentato, realizzato insieme alle forze dell’ordine, ha un obiettivo chiaro: proteggere le persone anziane da truffe e raggiri, fenomeni purtroppo sempre più frequenti. Più del 55% degli utenti che entrano ogni giorno in farmacia sono over 65: offrire loro materiale informativo cartaceo e digitale, utile e chiaro, è un primo passo concreto per renderli più consapevoli e sicuri.

La farmacia di comunità si conferma quindi un punto di riferimento, un luogo dove il cittadino si sente accolto, informato e protetto. In sinergia con l’Arma dei Carabinieri, si può costruire insieme una rete di protezione sociale efficace, fondata sulla fiducia, sulla presenza costante e sulla collaborazione tra enti.