Caltanissetta. La bandiera della Croce Rossa sventola dal balcone del Comune

La bandiera esposta fino a lunedì 12 in occasione Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

La presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Santina Sonia Bognanni, insieme a una folta rappresentanza di volontari della sezione territoriale, ha consegnato la bandiera della Croce Rossa Italiana nelle mani del Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro.

“Questa giornata non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulla missione e i valori che guidano l’operato di questa straordinaria organizzazione che è la Croce Rossa – ha detto il presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Santina Sonia Bognanni-. Fondata nel 1864, la Croce Rossa è simbolo di altruismo, solidarietà e umanità. Ogni giorno, migliaia di volontari mettono a disposizione le loro energie e competenze per rispondere alle emergenze, prestare soccorso ai bisognosi e promuovere la salute e il benessere nelle nostre comunità. Concedere l’esposizione della bandiera della Croce Rossa sul comune capoluogo, è un gesto che rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto dai volontari locali, ma anche un impegno da parte nostra a sostenere le amministrazioni comunali nei loro bisogni, che poi sono i bisogni dei cittadini. La bandiera simboleggia il legame tra la nostra comunità e i principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità”.

“Abbiamo accolto con grande onore la bandiera della Croce Rossa Italiana tra quelle che sventolano dal balcone di Palazzo del Carmine – ha sottolineato il sindaco Walter Tesauro -. Il Comune è la casa di tutti i nisseni e con questo gesto abbiamo voluto sostenere i valori e l’impegno della Croce Rossa nella casa di tutti i nostri concittadini. La bandiera racchiude in sé i tanti sacrifici e le storie degli oltre 150.000 volontari della Croce Rossa Italiana che raccolgono, giornalmente le necessità di ogni cittadino. L’Amministrazione continuerà a collaborare con tutti gli enti e le istituzioni per creare e sostenere una sinergia nell’interesse di tutte le persone”.

“Tutti fratelli!” è il principio della Croce Rossa Italiana e la presidente Bognanni ha voluto ribadire che mai come in questo momento storico il principio fondante dell’Umanità, fatto proprio dai 16 milioni di appartenenti alle 191 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, deve essere valorizzato affinché l’auspicio di Moneta si possa realizzare al pari dell’auspicio del fondatore della Croce Rossa Henry Dunant, anch’esso premio Nobel per la Pace, che fondò il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ispirato dal celebre motto “Tutti fratelli!”.

“In questo frangente – ha concluso – il Comitato di Caltanissetta con la consegna della bandiera ha voluto esprimere, in particolare, un pensiero ai tanti volontari della Croce Rossa stanno operando incessantemente, sin dal primo momento, in vari Paesi per prevenire e alleviare le sofferenze delle popolazioni coinvolte nel conflitto armato in corso. Da ultimo, ma certamente non meno importante, il Comitato di Caltanissetta ha rivolto nel corso della cerimonia un sentito ringraziamento agli oltre 500 volontari del Comitato impegnati su molteplici fronti e, in primis, nell’aiuto e assistenza alle famiglie colpite da disagio socio economico, dalle emergenze di protezione civile, ed al supporto nelle attività sanitarie”.