Caltanissetta. Il segretario confederale Ugl Alario: “L’Unione dei Comuni può essere un’opportunità per i territori che ne fanno parte con Gela, Niscemi e Butera”

Il segretario confederale Ugl Caltanissetta, Andrea Alario, interviene in merito all’Unione dei Comuni.



L’Unione dei Comuni può essere un’opportunità per i territori che ne fanno parte, con Gela, Niscemi e Butera. Ne è convinto il segretario confederale Ugl Andrea Alario. L’organizzazione sindacale, al pari delle altre e di diverse entità istituzionali e associazionistiche, è stata invitata al tavolo ufficiale che si terrà mercoledì prossimo, a Palazzo di Città, a Gela. I progetti per i finanziamenti verranno vagliati insieme a tutto il partenariato. “E’ un confronto sicuramente stimolante – dice Alario – in territori che necessitano di investimenti e di lavoro, ogni finanziamento va intercettato, senza alcuna distinzione. Sono fondi irrinunciabili”. L’Ugl, in altri contesti, si è sempre prestata al dialogo istituzionale, per il territorio e per il rilancio. Lo farà pure al tavolo indetto dal presidente della giunta dell’Unione Massimiliano Conti. “Purché non sia un confronto solo sporadico – aggiunge Alario – ma diventi costante e periodico. Serve molta accuratezza nel portare avanti ogni iniziativa per concretizzare gli stanziamenti della nuova programmazione 2021-2027. Noi, come organizzazione sindacale, siamo pronti”.