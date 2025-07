Rottura a Santa Barbara, Siciliacque mobilitata per ripristinare l’erogazione idrica

Si è attivata immediatamente Siciliacque per intervenire sul guasto che ha interessato l’infrastruttura idrica in contrada Santa Barbara, causando disagi nella distribuzione dell’acqua nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Secondo fonti informali ma ritenute certe, l’intervento è in corso senza sosta già da diverse ore, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Al momento gli operai di Siciliacque sono al lavoro con ritmo serrato per riportare alla normalità il flusso idrico e garantire che l’acqua torni presto a sgorgare dai rubinetti delle famiglie nissene. Le previsioni più ottimistiche indicano la possibilità che il guasto venga definitivamente risolto già nella tarda mattinata di domani o al massimo nel pomeriggio.

Il sistema idrico siciliano, messo a dura prova da una rete vetusta e fragile, impone continui interventi straordinari per fronteggiare emergenze sempre più frequenti. In questo contesto, è importante sottolineare come tutti gli attori coinvolti — dai sindaci ai prefetti, dalle società di gestione come Caltacqua sul territorio e Siciliacque — siano impegnati quotidianamente per tutelare il diritto all’acqua potabile e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

L’intervento a Santa Barbara ne è la conferma: davanti a una nuova criticità, il sistema si è immediatamente attivato per garantire una risposta rapida ed efficace. L’auspicio è che, già nelle prossime ore, l’erogazione idrica possa tornare regolare, ponendo fine a una situazione d’emergenza che si ripresenta con preoccupante frequenza nell’entroterra siciliano.