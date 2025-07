Michele Mancuso (Forza Italia): “A Gela un passo concreto verso una Sicilia più moderna. Plauso al presidente Schifani”

«Quanto accaduto oggi a Gela è la dimostrazione concreta di una politica che guarda ai fatti, al territorio e alle emergenze reali». Lo afferma l’onorevole Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, esprimendo il proprio compiacimento per la visita del presidente della Regione Renato Schifani e per l’avanzamento dei lavori relativi ai nuovi dissalatori mobili previsti in Sicilia, tra cui quello fondamentale di Gela.

Il sopralluogo del presidente Schifani ha restituito un’immagine chiara di una macchina operativa che procede con determinazione. L’impianto gelese, infatti, è già in una fase molto avanzata: si sono completate le operazioni di pulizia e messa in pressione delle tubature, sono stati avviati i test elettrici e a breve partiranno quelli idraulici. Il dissalatore sarà in grado di produrre quasi 100 litri al secondo, con la possibilità di raddoppiare la capacità produttiva grazie a un sistema modulare estremamente efficiente.

Si tratta di un investimento che assume una valenza strategica per tutta l’area sud-orientale della provincia di Caltanissetta, da sempre alle prese con difficoltà idriche strutturali. «L’avvio concreto di questo impianto – sottolinea l’on. Mancuso – rappresenta un passo importante non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche culturale: è un segnale di civiltà, un modo moderno ed efficiente di rispondere alle necessità della popolazione».

Il parlamentare nisseno ha voluto rimarcare il valore della sinergia istituzionale, resa possibile grazie all’impegno del governo regionale, alla struttura commissariale nazionale e al contributo di soggetti privati che stanno operando in tempi rapidissimi. «A nome del territorio che rappresento – prosegue Mancuso – esprimo un sentito ringraziamento al presidente Schifani per l’attenzione costante verso le esigenze della nostra provincia. Gela, oggi, è esempio virtuoso di come si possa coniugare la visione politica con l’efficienza amministrativa».

Mancuso ha infine definito l’impianto gelese come un tassello decisivo all’interno di una più ampia strategia regionale, che punta a garantire sicurezza idrica, sostenibilità ambientale e dignità quotidiana ai cittadini. «Siamo di fronte – conclude – a quella che definisco “la politica del fare”: pragmatica, presente e capace di dare risposte concrete al territorio»