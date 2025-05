Cade da un tetto a 10 metri, grave operaio 23enne nel Nisseno

Incidente sul lavoro in via Carlo Alberto dalla Chiesa, a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove un operaio di 23 anni di Sommatino è caduto mentre lavorava su un tetto ad un’altezza di oltre 10 metri. Dalla centrale del 118 è stata inviata un’ambulanza medicalizzata. Il giovane all’arrivo degli operatori sanitari era in una pozza di sangue. Avrebbe riportato un grave trauma cranico e altre fratture. E’ stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è sottoposto ad esami diagnostici. Il 23enne ha la prognosi riservata. Sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. (ANSA).