Bologna-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match al Dall'Ara. Il Bologna ospita oggi, domenica 4 maggio, la Juventus nello scontro diretto Champions della 35esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio contro l'Udinese, mentre i bianconeri, quarti con un solo punto di vantaggio proprio sui rossoblù, hanno battuto il Monza. La sfida tra Bologna e Juventus è in programma oggi, domenica 4 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)