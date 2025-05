Belluno, incidente mortale sull’Alemagna: scontro tra moto e tre auto

(Adnkronos) – Un motociclista è morto e altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, poco prima delle 17.30, lungo la strada statale 51 di Alemagna, nei pressi della galleria di Caralte, a Perarolo di Cadore (Belluno). L’incidente ha coinvolto il motociclista e altre tre auto. I vigili del fuoco di Pieve di Cadore e i volontari di Valle di Cadore hanno estratto tre delle persone rimaste ferite che erano rimaste incastrate all’interno di due delle vetture. I cinque feriti sono stati poi stabilizzati dal personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ospedale sia con l’elicottero che con le ambulanze. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha dovuto constatare il decesso immediato del motociclista. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. Il traffico lungo la statale è stato deviato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)