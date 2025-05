Bando “Macroscuola-Uno spettacolo di rigenerazione urbana”, domani 7 maggio si premiano i progetti delle scuole di Palermo e Enna

Sono 120 le scuole italiane che hanno aderito al bando “Macroscuola-Uno spettacolo di rigenerazione urbana” del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance nazionale, dedicato quest’anno a valorizzare idee progettuali per il recupero, in chiave di utilità collettiva e sociale, di aree degradate o abbandonate delle città. In Sicilia partecipano quattro classi di scuole secondarie di I grado di Palermo ed Enna. Fra tutti gli elaborati ne saranno selezionati uno per ogni regione, che parteciperanno alla finale nazionale il prossimo 27 maggio a Roma.

Domani, 7 maggio, alle ore 10, presso la sede di Ance Palermo, in Foro Italico Umberto I, 21, il Comitato regionale Giovani imprenditori edili di Ance Sicilia, presieduto da Marco Colombrita – con la partecipazione del presidente regionale di Ance Sicilia, Salvo Russo, con l’ausilio del presidente della Consulta regionale degli Ordini degli ingegneri della Sicilia, Fabio Corvo, e alla presenza del presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio – valuterà i progetti e stilerà la graduatoria.

Alle 11,30, in una manifestazione pubblica alla presenza delle classi partecipanti, saranno presentati i progetti e premiata la classe vincitrice che, con un docente e tre rappresentanti, sarà invitata dai Giovani di Ance Sicilia a partecipare alla finale del 27 maggio a Roma.

Le classi partecipanti sono la II, sezione Es, dell’istituto comprensivo statale a indirizzo musicale “N. Sauro-R. Franchetti” di Palermo con il progetto “Riqualificazione delle aree attorno alla scuola Franchetti e collegamento dei plessi scolastici”; la II, sezione D, dello stesso istituto, con il progetto “Qui facciamo l’opera” per il recupero dei laboratori scenografici del Teatro Massimo a Brancaccio; e le classi II, sezioni A e B, del plesso “Garibaldi” dell’istituto comprensivo “De Amicis” di Enna, con il progetto “Riqualificazione del quartiere Fundrisi di Enna”.