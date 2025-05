Affari Tuoi Speciale, stasera 4 maggio: gli ospiti in studio con Stefano De Martino

(Adnkronos) – 'Affari Tuoi Speciale' con la conduzione di Stefano De Martino va in onda questa sera, domenica 4 maggio, alle 20:34 su Rai 1. Ecco chi sono gli ospiti vip protagonisti di questa puntata speciale del game show di Rai 1.

Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto: sono gli ospiti di 'Affari Tuoi Speciale' che giocheranno al fianco di Stefano De Martino. Saranno loro i protagonisti di un gioco collegato alla partita vera e propria del game show che vedrà poi protagonista, un concorrente rappresentante della regione sorteggiata. Nel corso della serata interverranno anche Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash, che canteranno in studio i loro brani diventati veri e propri tormentoni del programma, ovvero 'Anema e core', 'Rossetto e caffè' e 'Tu con chi fai l'amore'. In studio, anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra.