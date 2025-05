Ad Enna sindacati esclusi dal tavolo tecnico sul centro storico: Cgil, Cisl e Uil chiedono più coinvolgimento

Si è svolto nei giorni scorsi ad Enna un tavolo tecnico organizzato e coordinato dall’Assessore comunale con delega alle Attività produttive e al Commercio, Nicola De Luca, avente quale argomento di confronto le proposte di programmazione riguardanti il centro storico con analisi e programmazione delle attività future.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di alcune associazioni. Le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, assieme ai sindacati di SUNIA, SICET e UNIAT, quest’ultimi che rappresentano, tra l’altro, i bisogni e gli interessi abitativi e del territorio, esprimono apprezzamento per l’iniziativa e per l’avvio di un confronto concreto sul rilancio del centro storico di Enna, in sofferenza da ormai diversi anni. Al tempo stesso, tuttavia, manifestano rammarico per non essere state convocate né coinvolte nella riunione.

“Avremmo potuto offrire anche il nostro contributo – dichiarano le segreterie dei sindacati – portando idee e proposte, avendo già più volte richiamato le istituzioni a condividere un progetto di crescita per il nostro territorio. È risaputo che, come parti sociali, i sindacati svolgono un ruolo importante a livello territoriale essendo promotori di partecipazione, benessere e sviluppo equo e inclusivo, e auspichiamo, quindi, che l’Amministrazione comunale tenga conto della nostra presenza e del nostro impegno in occasione dei prossimi incontri, non solo sul centro storico, ma su tutte le tematiche che riguardano il territorio”.