Mafia, Presidente Fontana: “Ricordo di La Torre e Di Salvo ispira impegno per legalità”

“Nel giorno dell’anniversario del barbaro assassinio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, li ricordiamo con profonda gratitudine per il coraggio e l’esempio offerti. Grazie anche all’impegno parlamentare di La Torre, l’Italia ha compiuto significativi passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata e nella costruzione di una società più giusta e libera. La loro memoria e la loro testimonianza continuano a ispirare l’impegno per la legalità e per la difesa della democrazia”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.