Italia-Usa, Vance oggi a Roma: atteso l’incontro con Meloni

(Adnkronos) – Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato poco prima delle 8 all’aeroporto di Ciampino per l’annunciata visita in Italia e Vaticano. Con Vance ci sono la moglie Usha e i tre figli. Atteso l’incontro con Giorgia Meloni, di rientro dagli Stati Uniti all’indomani del vertice con Donald Trump. In agenda, oltre all’incontro con la premier Meloni, anche un colloquio con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)