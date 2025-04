Elezioni provinciali in Sicilia, al via lo spoglio delle schede

Sono iniziate alle 8 le operazioni di spoglio per l’elezione dei rappresentanti dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia, negli uffici elettorali dei 9 seggi costituiti, uno per ogni ente coinvolto nella tornata elettorale. Si tratta di elezioni di secondo livello, che hanno visto recarsi alle urne sindaci e consiglieri comunali, gli unici ad essere eletti. Le Province sono state abolite 11 anni fa con una apposita norma approvata dall’Assemblea regionale siciliana e da allora i Liberi Consorzi sono stati gestiti da Commissari nominati dalla Regione. Al voto sono stati chiamati circa 4 mila amministratori locali e consiglieri comunali che devono eleggere sei presidenti e 68 consiglieri dei Liberi consorzi di Trapani, Agrigento, Caltanissetta , Enna, Ragusa e Siracusa, e 50 componenti del consiglio delle tre Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.