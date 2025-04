Consiglio comunale, la precisazione del sindaco Tesauro: “Le mie parole e rimostranze rivolte solo all’opposizione. Nessun rimprovero ai consiglieri di maggioranza, travisate e strumentalizzate le mie parole”

Nessuna polemica o rimprovero diretto o velato verso i consiglieri di maggioranza di Palazzo del Carmine. Questa, la secca precisazione del sindaco Walter Tesauro in riferimento a un post pubblicato su Facebook. A margine della seduta per l’approvazione del bilancio di previsione, il sindaco si è rivolto ai consiglieri di minoranza, responsabili fin dall’insediamento di un atteggiamento costantemente ostativo e non collaborativo, l’opposizione “grida” senza avere contezza dei bisogni della città. Mai un consigliere comunale di opposizione ha testimoniato anche solo con la sua presenza un minimo di solidarietà verso un Amministrazione che ha dovuto gestire in questi mesi diverse criticità – continua Tesauro – a volte anche la presenza, che non è obbligatoria , è un atto di amore verso la Città e i suoi cittadini, dà anche forza agli amministratori e consolida un visione sinergica tra maggioranza e opposizione, abbattendo le distanze tra le stesse per il raggiungimento del bene comune: l’interesse della Città.

Ben altra la valutazione sui consiglieri di maggioranza, sempre presenti e con i quali costantemente ho un dialogo diretto e fattivo. Un rapporto con tutti loro che nasce in campagna elettorale e che si è consolidato durante questi primi mesi della mia amministrazione. Mai avrei potuto rivolgermi polemicamente ai consiglieri di maggioranza con i quali ogni giorno condivido il percorso della mia Amministrazione. Ed è proprio questa condivisione che rafforza la maggioranza, che non vacilla – dichiara il sindaco – E’ coesa ed attenta alle problematiche della città e prova ne sia l’attenzione forte e costante sul territorio cittadino . Queste strumentalizzazioni – conclude il Sindaco Walter Tesauro – con interpretazioni non certamente asettiche , il contenuto del post pubblicato lo testimonia, con garbo ma con fermezza, le rimando al mittente. Con l’occasione ringrazio ancora una volta tutti i 15 consiglieri di maggioranza che dimostrano quotidianamente , di voler lavorare per la nostra città con impegno e presenza costante.