Caltanissetta. Tesauro presidente del Libero Consorzio: “Contento di aver vinto seguendo criterio della territorialità, grazie per la fiducia”

“Sono molto contento di aver vinto seguendo un criterio della territorialità così come con l’onorevole Mancuso ci eravamo prefissati in questa campagna elettorale. Sono contento di rappresentare 22 Comuni della provincia di Caltanissetta.”. A dichiararlo è Walter Tesauro eletto nuovo presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Il sindaco del capoluogo nisseno, sostenuto dall’onorevole Michele Mancuso di Forza Italia e da Grande Sicilia, con il 35% dei consensi ha conquistato la guida alla presidenza per la quale erano candidati anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, sostenuto dal resto dei partiti di centrodestra, Lega, Noi Moderati, DC di Cuffaro e Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 31% dei consensi, e il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, sostenuto dai partiti di centrosinistra, PD, Civici di Terenziano e M5S, che ha ottenuto il 24% dei consensi.

“È stato un momento importante – prosegue Tesauro –. Abbiamo tanto da lavorare, viabilità, scuola, ambiente. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e che credono in me – conclude –, ricambierò questo affetto e soprattutto la fiducia che hanno riposto nei miei confronti.”