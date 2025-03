Starlink, Salvini: “Incontro Musk-Mattarella? Sarebbe stimolante”

(Adnkronos) – Un incontro tra Musk e Mattarella? “Non faccio io la loro agenda, ma sarebbe un incontro stimolante”. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde, commentando un post del Ceo di X, che due giorni fa aveva scritto che sarebbe “un onore parlare” con Mattarella. Sull’utilizzo della piattaforma Starlink, Salvini ribadisce: “Parlate con qualche generale delle nostre forze armate e di quanto una copertura telecomunicativa e satellitare potrebbe essere utile alla difesa nazionale”, sottolinea. Starlink, prosegue, “connette mezzo mondo, non vedo perché la sinistra debba dire pregiudizialmente di no solo perché è di Musk. Quando si parla di sicurezza nazionale le simpatie e le antipatie dovrebbero uscire dal tavolo”, conclude. “Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella”, ha scritto nei giorni scorsi Musk sul suo X, commentando un post di Alx, che si presenta come “american supremacist”, in cui si legge: “Il presidente italiano Sergio Mattarella sta cercando di sabotare un accordo governativo con Starlink per motivi politici. Questo solo perché Elon Musk sta lavorando con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump…”. Alx rilancia un articolo del Mail online sulla questione dell’accordo sul sistema di comunicazioni crittografate per l’esercito e altri settori tramite Starlink. “Il presidente italiano Sergio Mattarella ha pubblicamente condannato Trump e Musk”, si legge tra le altre cose nel pezzo in cui si ricostruisce la vicenda e si dice che “i funzionari italiani stanno litigando” sulla partnership con Musk. Parlando dei rapporti con la Russia, Salvini ha detto: “Manca qualcuno che ha il cellulare di Putin? “Io non ce l’ho..”, rispondendo con una battuta a una domanda di un cronista ed evidenziando poi con tono serio “che quando finirà il conflitto, penso sarà interesse di tutta Europa riannodare rapporti commerciali, culturali, economici, energetici con la Russia”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)